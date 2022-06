Knaller geht in Pension: „Ich lass es gut sein“

„Jetzt lass‘ ich es einfach einmal gut sein. Den Fußball und die Admira trage ich weiterhin in meinem Herzen! Ich übermittle meine Dankbarkeit für das Erlebte in 25 Jahren und wünsche der Admira-Familie alles Gute“, erklärt Knaller in einer Aussendung. In seiner aktiven Laufbahn war Knaller ein echter Vollblutstürmer, ausgestattet mit einem außergewöhnlichen Torinstinkt. Der gebürtige Kärntner wechselte 1980 in die Südstadt und avancierte in Folge mit 157 Pflichtspieltoren in 383 Einsätzen zum Rekordtorschützen der Admira.