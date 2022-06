Blau-gelber Sommer im Zeichen der Umweltverwüstung

Vor allem an den heißen Tagen regen Fällungen und Betonflut in Niederösterreich besonders auf: Besorgte Bürger schlagen nun vielerorts Alarm! Von Berndorf bis Allentsteig und nun weiter in Richtung Deutsch-Wagram im Bezirk Gänserndorf - die Spur der ökologischen Verwüstung im Land zieht sich unaufhaltsam weiter.