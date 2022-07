Sonnenbrillen sind ihr Lieblingsaccessoire

„Ich liebe Smokey-Eyes und das schon seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht, wie man Konturen schminkt, ich weiß nicht, wie man ein gutes Basis-Make-up aufträgt, aber ich kann einen Smokey Eye-Look auftragen und das steht mir einfach. Das gibt mir ein gutes Gefühl, weshalb ich es für die ,And Just Like That ...‘-Premiere verwendet habe. Ich habe einen Laura Mercier Caviar Eye Stick-Eyeliner verwendet, der hat es einfach gemacht“, so der Star weiter.