Matthias Schwab bei PGA-Turnier in Cromwell 53.

„Ich hatte gute Schläge, brachte aber die Bälle nicht nahe genug an die Fahnen, um mir echte Birdie-Chancen zu erarbeiten. Putts aus drei bis vier Metern können fallen, müssen aber nicht. Das war heute öfters der Fall“, fasste der 27-jährige Steirer sein Abschneiden in Cromwell zusammen. Diese Woche tritt Schwab bei den John Deere Classic in Silvis/Illinois an.