Lukas Weißhaidinger lässt Stockholm aus

Lukas Weißhaidinger, der am Samstag aus dem vollen Training heraus in St. Pölten mit starken 65,31 m zum siebenten Mal österreichischer Meister im Diskuswurf geworden ist, verzichtet wegen leichter Rückenproblemen nächsten Donnerstag auf einen Start bei der Diamond League in Stockholm. Vor der WM in Eugene will der Olympia-Dritte nichts mehr riskieren.