Ex-Frau im Krankenhaus mit Messer attackiert

Mutmaßlicher Täter ist Drogenkonsument

Der Beschuldigte steht außerdem in Verdacht, regelmäßig Suchtmittel zu konsumieren. Im Auto des 43-Jährigen - mit dem er vom Tatort geflüchtet war - wurden Suchtmittel gefunden. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Blutabnahme und die Einlieferung in die Justizanstalt St. Pölten an.