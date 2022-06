„Das ist Mord an drei gesunden Thujen im Kurort“

Nachdem Zoidl die Bewässerungsschläuche und die handelsübliche Metalleinfassung mit „extrem scharfen Kanten“ entfernt hatte, teilte ihr Amtmann Harald Seedoch am Dienstag mit, dass vorerst nur die drei Thujen neben der Einfahrt auf das Grundstück gerodet werden müssen. „Weil ich angeblich nicht ums Eck sehe, wenn ich rausfahre“, sagt Zoidl, die den „Mord an gesunden Thujen“ nicht verstehen will. „In einem Kurort muss man doch eher Bäume pflanzen, oder?“