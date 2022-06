Der rothaarige Sohn des Polizisten war auch dabei!

Das Licht an diesem heißen Nachmittag erinnert mich an De Chiricos berühmtes Bild „Mysterium und Melancholie einer Straße“ oder an Carlo Carràs „Rotes Haus“. Die gnadenlose Sonne brennt in die Fassaden einer Handvoll verwaister Häuser im legendären Weiherviertel von Bregenz. Das so genannte Bundesländer-Hochhaus wirft lange, spitze Schatten auf den Straßenteer. Ein Lkw steht davor, dessen Motor ununterbrochen läuft. Das Führerhaus ist leer.