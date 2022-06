Uni Innsbruck: Kandidaten für Rektor-Wahl stehen

Chancen auf das Amt haben Hubert Huppertz, Veronika Sexl und Markus Walzl. Huppertz ist aktuell Dekan der Fakultät für Chemie und Pharmazie in Innsbruck. Sexl ist am Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Med-Uni Wien tätig. Und Walzl ist Dekan an der Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik in Innsbruck.