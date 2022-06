Ukrainer boykottieren Judo-GP, weil Russen starten

Aus Protest gegen die Teilnahme russischer Athletinnen und Athleten boykottiert das ukrainische Judo-Team das Grand-Slam-Turnier in der Mongolei. Bei der seit Freitag laufenden Veranstaltung, die zur Qualifikation für Olympia 2024 in Paris zählt, sind 24 Sportler aus Russland dabei. Nach der Invasion in die Ukraine ist Judo eine der wenigen olympischen Sportarten, in denen Russen noch antreten dürfen - ohne Flagge und offiziell für den Weltverband IJF.