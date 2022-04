Köstinger und AMA: „Kontrollen funktionieren gut!“

„Krone“: Durch eine Protestaktion des Vereins gegen Tierfabriken ist ein Mastbetrieb aufgeflogen, in dem Schweine unbeschreibliche Qualen erleiden mussten, bevor deren Fleisch mit Ihrem Siegel in den Regalen landete. Hat Ihr Unternehmen den Bauernhof jemals kontrolliert?

AMA-Sprecherin Manuela Schürr: Bei unserer letzten Kontrolle vor zwei Jahren war der Betrieb okay; kein Vorzeigebetrieb, aber in Ordnung. Die nächste Kontrolle hätte in wenigen Wochen angestanden. Die Tierschützer waren schneller. Das ist ein Glücksfall. Ich danke dafür!