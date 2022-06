Frau und Mann planten Terroranschlag in Italien

Die Festnahmen erfolgten bereits am 15. Juni, berichtete die römische Tageszeitung „La Repubblica“ am Freitag. Die beiden Personen befinden sich derzeit unter Hausarrest. Sie trainierten für die Durchführung von Gewalttaten und planten einen Anschlag mit Sprengsätzen im Namen des „Islamischen Staat“ (IS), lautet der Verdacht der Staatsanwaltschaft.