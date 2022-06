Moosburg: Bildungscampus ist jetzt vollendet

Kinder und Promis im Wettkampf zur Eröffnungsfeier

Zwei Jahre dauerte die letzte Bauphase, in der noch einmal zehn Millionen Euro investiert wurden. Neben der Sanierung der Volksschule kam es zur Errichtung einer neuen Sporthalle mit angeschlossener Mensa. Die Sporthalle ermöglicht auf einer Fläche von 650 Quadratmetern, die dreifach abgeteilt werden kann, alle Hallensportarten. Das wird bei der Feier am Freitag auch gleich demonstriert, wenn sich Kinder und Promis in Wettkämpfen messen. Davor werden sich alle im Campus beheimateten Betreuungseinrichtungen, Kindergarten, Volksschule, Mittelschule und Musikschule präsentieren.