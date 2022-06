Damen-EURO: Eine Reise in eine andere Fußballwelt

Ja, die Frauen-EM in England, für die das Preisgeld auf 16 Mio. Euro verdoppelt wurde, wird ganz neue Maßstäbe setzen. Wie eine Reise in eine andere Welt.Jene von Österreich begann gestern im Doppeldeckerbus. „Die Vorfreude auf die EURO ist riesig“, so Kapitänin Viki Schnaderbeck, die als Tottenham-Verteidigerin wie Arsenal-Keeperin Manuela Zinsberger die Vorbereitungen in London mitbekam. Etwa in derbekannten Einkaufsstraße Carnaby Street. „Dort gibt’s schon längerAttraktionen, etwa überdimensionale Spielerinnen - ein Vorgeschmack auf das, was alles kommen wird.“