An der Minecraft-Uni können Junge lernen & zocken

Kaum ein Elternteil, das derzeit dem Minecraft-Boom entkommt, denn das erfolgreichste Computerspiel der Welt hat in Kinder- und Klassenzimmer längst Einzug gehalten. Auch dem Kärntner Unternehmer Robert Graf erging es so: „Ich wollte aber, dass mein Sohn nicht nur vor dem Computer sitzt und spielt, sondern dabei auch etwas lernt und gefördert wird.“ Mangels Angebot in dieser Richtung hat Graf dafür kurzerhand die „Junioruni“ gegründet, die seitdem im Makerspace Carinthia in Klagenfurt erste Minecraft-Programmierkurse anbietet (Termine).