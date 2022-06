Schwimm-WM: „Das Beste, was wir je gezeigt haben“

„Ich hab gleich zu Beginn Wasser geschluckt und voll die Panik bekommen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass mir so was im Wettkampf passiert ist“, hatte Eirini Alexandri Tränen in den Augen. Nicht wegen der erneuten Bronze-Medaille, die sie mit Schwester Anna-Maria auch in der Freien Kür geholt hatte, der Schrecken über dieses Missgeschick saß der 24-Jährigen auch Minuten danach noch in den Knochen. Verkraftbar, denn mit dem persönlichen Rekord von 92,80 Punkten beendeten die gebürtigen Griechinnen die WM als große Gewinnerinnen. „Das war das Beste, was wir je gezeigt haben“, so die beiden stolz.