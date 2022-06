Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlerin ins Visier

Für Justiz-Kenner war es eine Überraschung, so mancher ortete eine Sensation in dem längst abgeschlossenen Fall um die Tote in der Wiese: Im Jänner hatte das Landesgericht Salzburg die Wiederaufnahme angeordnet. Viereinhalb Jahre nach dem Tod von Sylvia W. (52) - jener Flachgauerin, die Ende Mai 2017 tödlich in einer Wiese bei Seekirchen überrollt worden ist. Und mehr als drei Jahre nach der Verurteilung eines Taxlers, der das Unfall-Auto gelenkt hatte. Wie der gerichtlich beauftragte Unfall-Experte Gerhard Kronreif anhand der Reifenspuren letztlich klären konnte.