Mysteriöser Todesfall: Geldstrafe statt Gefängnis

Der Kfz-Sachverständige verwies auf Reifenspuren, die sich mit der Todesursache - stumpfes Brustkorbtrauma - und dem Verletzungsbild decken. So stimmte das Reifenprofil überein. „Es geht sich aber nicht aus“, meint Langhofer. Er machte selbst den Test mit einer Frau ähnlicher Statur, einer Schaufensterpuppe sowie einem Schwein. Sein Fazit: Die Frontschürze hätte das Gesicht getroffen. Ein Überfahren wäre nicht möglich gewesen, so der Anwalt. Bemerkenswert ist auch, dass die Kriminologin in „keiner Weise“ das Überfahren nachvollziehen konnte. Auch ein Augenzeuge soll nicht mehr befragt worden sein.