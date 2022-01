„Bin unschuldig und erwarte jetzt neuen Prozess“

Doch gegen den Lebensgefährten stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein, klagte dafür Taxifahrer Herzog an. Weil er von der Mutter des Opfers gebeten wurde, bei der Suche in der Wiese zu helfen. Ein Salzburger Gutachter schlussfolgerte anhand der Reifenspuren, dass Herzog W. irrtümlich überrollt haben soll. Dem folgte das Gericht Mitte April 2018 und sprach den Taxler schuldig: „Ich war es nicht“, sagte Herzog noch nachdem er eine teilbedingte Haftstrafe kassiert hatte. Diese Strafe wandelte die Justiz in eine 210-Euro-Geldstrafe um.