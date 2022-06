Schubert verpasst bei Heim-Weltcup Boulder-Finale

Jakob Schubert hat beim Kletter-Weltcup in Innsbruck den Einzug ins Boulder-Finale nicht geschafft! Der Olympia-Bronzene musste sich am Donnerstagnachmittag zum Abschluss der Boulder-Saison im Halbfinale mit Rang 12 begnügen. Damit ist Österreich beim Finale am (heutigen) Abend (19.45 Uhr/live ORF Sport +) nicht vertreten.