Lasst Wallner die Würde

Aber das Ergebnis ist in jedem Fall irrelevant, weil es a) lange auf sich warten lässt und b) der inkriminierten Person nichts mehr nützen wird. Es geht nämlich nicht um Wahrheitsfindung. Es geht darum, in der Zeit der Ermittlungen einen Menschen so lange zu beleidigen, zu demütigen und zu erniedrigen, ihm die Integrität und Würde zu nehmen, bis er aus freien Stücken aufgibt. Sebastian Kurz hat das Handtuch geworfen. Die WKStA ermittelt noch immer. Was die beweisen werden oder auch nicht, interessiert dann niemanden mehr. Sollte es zu einem Freispruch kommen, wird man das nicht gerade an die große Glocke hängen. Kurz ist eh weg. Darum ging es.