SPÖ fordert von Wallner Aufklärung

Zumindest die Ländle-SPÖ sieht das so, die Betriebsbesuche seien der „blinde Fleck“ im ÖVP-Inseratenskandal. Per Landtagsanfrage wollen sie nun den Lichtkegel auf diesen blinden Fleck richten. „In erster Linie geht es natürlich um die Frage, inwiefern diese Besuche genutzt wurden, um für Inserate in der Zeitung des ÖVP-Wirtschaftsbundes zu werben und ob dafür Gegenleistungen in Aussicht gestellt worden sind“, erklärt die SPÖ-Abgeordnete Manuela Auer. Zudem sei bis jetzt noch nicht ganz klar, ob Wallner die Betriebsbesuche immer in seiner Funktion als Landeshauptmann getätigt habe und von wem er dabei begleitet wurde.