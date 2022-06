Dreister Schlepper jetzt auf der Anklagebank

Vier Vorstrafen, unter anderem wegen Körperverletzung und Drogendelikten, hat jener in Deutschland lebende staatenlose Türke in seiner Akte stehen, der am Mittwoch vor dem Landesgericht Eisenstadt auf der Anklagebank Platz nehmen musste. Der 62-Jährige war im Februar dieses Jahres nämlich in Mörbisch als mutmaßlicher Schlepper auf frischer Tat festgenommen worden. Er hatte zu diesem Zeitpunkt vier türkische Staatsbürger bei sich, die illegal die Grenze überquert hatten. Die Geschleppten belasteten ihren Landsmann bei der Einvernahme und erklärten weiters, er habe ihnen gesagt, sie sollen bei der Polizei angeben, dass er ein „Flüchtling“ und kein Schlepper sei.