Lkw-Klassenzimmer: Kinder lernen über toten Winkel

„So was hätte ich gern daheim“

Die Kids der beiden dritten und vierten Klassen, für die der Unterricht auch als Ergänzung zur Radfahrprüfung gilt, waren beeindruckt, stellten sich teilweise zweimal zum Probesitzen an, interessierten sich aber durchaus auch für das Innenleben des Brummers. „Coole Sitze! So was hätte ich gern daheim“, hieß es da; und auch die Schlafkojen riefen Interesse hervor. Die Tour geht schon heute in der VS 8 Klagenfurt weiter und wird im nächsten Schuljahr noch flächendeckend auf ganz Kärnten ausgeweitet.