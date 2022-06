Darf ein Biertrinker Bundespräsident werden?

Politikverdrossenheit? Bedankt Euch bei Strache & Co.!

Denn es ist doch vielmehr so, dass es für die Politikverdrossenheit in unserem Land keinen Marco Pogo gebraucht hat. Dafür waren in den letzten Jahren schon die Vertreter der sogenannten „etablierten“ Parteien verantwortlich! Die grausamen Chatnachrichten, den immer wiederkehrenden Reigen an Rücktritten oder die feuchtfröhlichen Bilder von korrupten Politikern im ranzigen Unterleiberl haben sie schon selbst produziert. Hier kann man sich nicht an Pogo abputzen!