Spionage-Angst: China verhängt Tesla-Fahrverbot

Als Begründung wurde damals angeführt, man könne nicht nachprüfen, was die in Tesla-Wagen eingebauten Kameras aufnehmen und wohin sie die Aufnahmen übermitteln. Tesla reagierte auf diese Bedenken mit der Ankündigung, Daten chinesischer Tesla-Besitzer nur in China zu speichern. Firmenchef Elon Musk: „Tesla verwendet die Kameras in seinen Fahrzeugen nicht, um China auszuspionieren.“