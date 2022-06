2 Mio. Flüchtlinge werden neue Heimat brauchen

Mehr als zwei Millionen Flüchtlinge weltweit dürften nach einer Schätzung des Flüchtlingshochkommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) im kommenden Jahr auf eine permanente neue Heimat angewiesen sein. Sie könnten wegen Verfolgung, Konflikten oder anderen Krisen nicht in ihre Heimat zurück und könnten auch nicht in den Ländern bleiben, in denen sie vorübergehend Zuflucht gefunden haben, sagte eine UNHCR-Sprecherin.