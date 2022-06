Eine Verwechslungskomödie, Pralinen und Gäste

Orangen Nougat Pralinen

Zutaten: 200g Nuss-Nougat, 200g Marzipanrohmasse, Abrieb 1 Orange, Saft von einer halben Orange, 90g Staubzucker, 1-2 EL Cointreau, Schokoglasur.

Zubereitung: Nougat in kleine Kugeln formen und anschließend kaltstellen. Marzipan mit gesiebtem Staubzucker, Orangenabrieb, Cointreau und Orangensaft verkneten. Wenn die Nougatkugeln etwas gehärtet sind, eine dünne Schicht Marzipan um jede Kugel legen, andrücken und zu einer glatten Kugel formen. Kuvertüre / Schokoglasur im Wasserbad schmelzen und in jede Kugel einen Zahnstocher stecken. Die Kugeln in die Kuvertüre tunken, nach ev. noch verzieren, Zahnstocher herausziehen und die Pralinen in kleine Papierförmchen setzen.

Ein verführerischer Genuss zu den Sommerfestspielen Stockerau. Premiere „Der Floh im Ohr“, 28.7.2022, Festspiele Stockerau.