Transgender von Frauen-Wettkämpfen ausgeschlossen

Die International Rugby League folgt dem Beispiel des Schwimm-Weltverbandes FINA und schließt vorerst Transgender-Athleten von internationalen Frauenwettbewerben aus. Davon betroffen ist unter anderem die Weltmeisterschaft im November in England. Wie die IRL am Dienstag mitteilte, arbeite man intensiv an der Entwicklung von Kriterien, „die das Recht des Einzelnen auf das Spielen mit der Sicherheit aller Teilnehmer auf faire Weise in Einklang bringen“.