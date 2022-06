Tschetschenen kämpfen in Ukraine auf beiden Seiten

Krieg „wie Reise in die Vergangenheit“

Für Islam ist der Krieg hier ein Déjà-vu. „Es ist wie eine Reise in die Vergangenheit, eine Fortsetzung dessen, was im Kaukasus begonnen hat“, meint er. In zwei Kriegen verwüstete Moskau die tschetschenische Hauptstadt Grosny, nun widerfuhr der ukrainischen Hafenstadt Mariupol das gleiche Schicksal. Hunderttausende Tschetschenen flohen, schätzungsweise 250.000 leben heute in Europa, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten.