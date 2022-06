Austria startet mit drei Neuen in die Vorbereitung

„Unsere Ziele für die Vorbereitung sind, dass wir die Neuzugänge schnell in unsere Mannschaft integrieren und dann gemeinsam weiter an unserem Spiel arbeiten. Außerdem wollen wir die intensiven Trainingswochen nutzen, um körperlich noch einmal einen Schritt nach vorne zu machen. Es wartet eine intensive Herbst-Saison mit vielen englischen Wochen auf uns, dafür wollen wir gerüstet sein“, meinte Trainer Manfred Schmid. Sein Team steht entweder in der Europa League oder der Conference League fix in der Gruppenphase.