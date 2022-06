Seit den 70er-Jahren sorgen die raffinierten Boho-Kleider bei Fashionistas für Begeisterung. Fließende Materialien sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und Bewegungsfreiheit an jedem Ort und bei jedem Schritt. Ob am Strand auf Ibiza oder Mykonos, beim Festival oder im Office - der Bohemian-Style ist der schönste Look im Sommer.