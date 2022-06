Knapp 3000 Flüchtlinge sind derzeit im Ländle

Bedrohung durch Krieg und Verfolgung - nicht nur aktuell in der Ukraine - zwingt Millionen Menschen ihr Land zu verlassen. „Der Weltflüchtlingstag führt uns einmal mehr vor Augen wie überlebensnotwendig ein sicherer Platz und die Deckung der Grundbedürfnisse - ein Dach über dem Kopf, Nahrung, medizinische Versorgung - und die respektvollen, unterstützenden Begegnungen mit der Vorarlberger Zivilgesellschaft sind“, sagt Landesrat Christian Gantner. Vorarlberg leiste seinen Beitrag: 2784 Menschen - davon 1657 ukrainische Staatsbürger - sind aktuell in der Grundversorgung auf 733 Quartiere in 79 Gemeinden verteilt.