„Armer“ Flüchtling verheimlichte sein Vermögen

Vier Jahre gab er sich als mittelloser Flüchtling aus - und bezog rot-weiß-rote Sozialleistungen. Erst die Grundversorgung, dann die Mindestsicherung. Hochgerechnet also insgesamt rund 25.000 Euro. Dass der 35-Jährige in der Heimat ein 120.000-Euro-Grundstück besitzt und zudem bei den Einkünften einer einträglichen Olivenplantage mitkassiert, behielt er für sich. Aktuell befinde sich der Mann in Strafhaft, hieß vom Innenministerium.