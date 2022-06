Niederösterreich ist das Land der Freiwilligen

Eine Bilanz, auf die wir wirklich stolz sein können! 800.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher - also beinahe jeder zweite - sind ehrenamtlich tätig (siehe auch Artikel rechts). Da spannt sich der Bogen von Ernst Schmuck, der in St. Leonhard am Forst als Schülerlotse aktiv ist, über Doris Pamminger, die in Korneuburg einen Sozialmarkt führt, bis zum Verein Tridok, der - unter der Leitung von Elfi Holzinger - das ganze Jahr über Gutes für sozial Schwache tut. Die genannten Personen haben inzwischen alle eines gemeinsam: Sie wurden 2021 mit dem „Krone-Herzensmensch“-Preis ausgezeichnet. Nun suchen wir mit unserem Partner „Service Freiwillige“ im ganzen Land neue Preisträger!