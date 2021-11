„Krone“ kürte Gewinner der Herzensmensch-Aktion

Es sind die Geschichten von Nächstenliebe und Menschlichkeit, die hier zusammenkommen. Viel Arbeit steckt dahinter, belohnt durch die Überzeugung, geholfen zu haben. All jene „versteckten Helden“, die auch in diesem Jahr Großartiges geleistet haben, wollen wir in den Vordergrund bringen und im freudschen Sinn dazu beitragen, dass sie ihre schönen Erfolge genießen. Nun werden Menschen geehrt, die für jene, die sich kein Auto leisten können, Fahrdienste anbieten, ein Schülerlotse, sowie eine Ärztin, die in den Ferien Kinderbetreuung organisiert, die Leiterin eines Sozial-Greißlers, der Obmann eines Behindertenvereins und eine „Leih-Oma“. Sie alle leisten Hilfe, dann wenn sie am meisten benötigt wird.