Die „Krone“ sucht wieder den Herzensmenschen!

So machen Sie mit:

Die emotionalsten, umweltfreundlichsten, nachhaltigsten und sozialsten Vereine können ab sofort eingesendet werden. Bitte um eine kurze Erläuterung sowie die Kontaktdaten des Vereines. Gleichzeitig suchen wir Einzelpersonen, die sich in allen Bereichen der Nachbarschaftshilfe besonders verdient gemacht haben. Wenn Ihre Gemeinde ganz besonders vereinsfreundlich ist, können Sie den Ort in einer eigenen Kategorie ebenfalls nominieren. Insgesamt werden attraktive und individuelle Sachpreise im Gesamtwert von 50.000 Euro ausgelobt. Einsendungen ab sofort per Post an: Kultur.Region.Niederösterreich, „Krone Herzensmensch“, Neue Herrengasse 10, 3100 St. Pölten oder via Internet an: krone.at/herzensmensch (Hier finden sich auch nähere Informationen und die Teilnahmebedingungen). Einsendeschluss ist der 12. August.