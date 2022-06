Verlieren keine Option - Parndorfer Auswärtsmacht!

Parndorf auswärts eine Macht

Die Saison, die Parndorfs Fußballer in der Burgenlandliga spielten, war richtig stark. Ob sie auch richtig erfolgreich - sprich: mit dem Aufstieg in die Regionalliga gekrönt - wird, entscheidet sich quasi in der „Nachspielzeit“. Zweimal müssen bzw. dürfen sie noch ran, um in der Relegation mit den Vizemeistern aus Niederösterreich und Wien den vierten Aufsteiger zu ermitteln.