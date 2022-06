Spaß haben und kicken lernen bei echten Profis

Acht Standorte, jeweils fünf Tage lehrreiche Gaudi, gut ausgebildete Trainer, strahlende Kinderaugen sowie topmotivierte Organisatoren, die zum Teil selbst die Fußballschuhe schnüren und zeigen, was sie mit dem runden Leder nach wie vor können. Ex-Nationaltrainer Didi Constantini und Andi Schiener, ehemaliger Mittelfeldmotor des FC Tirol, bieten auch in diesem Sommer für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren ihre Camps an. Dabei kommen nicht nur Kickertalente auf ihre Kosten. Denn neben den Fußballcamps können sich die Kleinen auch für eine Woche mit Schwerpunkt Sport entscheiden. Je nach örtlichen Gegebenheiten stehen dabei Beachvolleyball, Tennis, Bouldern, Handball, Slackline oder Schwimmen am Programm.