Nächste Runde im Hundertstel-Krimi

Die ersten Sonderprüfungen finden Freitagabend statt, Neubauer will im Duell mit Wagner vorlegen. Denn wenn der Salzburger in der Gesamtwertung noch ein Wörtchen mitsprechen will, muss er in St. Veit gewinnen. „Wir wollen vor allem Spaß am Fahren haben und trotzdem attackieren. Alles andere wird sich ergeben“, meinte Neubauer.