ÖFB-Gegner England gewinnt Testspiel gegen Belgien

England empfängt am 6. Juli im Old Trafford Stadium von Manchester Österreich im EM-Eröffnungsspiel. Zuvor testen die „Lionesses“ noch am 24. Juni gegen die Niederlande und am 30. Juni in der Schweiz. Die ÖFB-Auswahl hat am Mittwoch Montenegro in Maria Enzersdorf zu Gast und matcht sich vier Tage später bei der EM-Generalprobe auswärts mit Belgien.