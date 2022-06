Demir & Co. haben bei U19-EM die WM im Hinterkopf

Man kann das Knistern hören, die (positive) Anspannung greifen. Nach dem letztwöchigen Trainingslager in Windischgarsten verpasst Teamchef Martin Scherb seiner U19-Auswahl in der Pyramide Vösendorf den letzten Schliff. Nach dem freitägigen Vormittagstraining geht es in die Slowakei, wo die Mannschaft in Vyhne im selben Hotel Quartier bezieht wie die drei Gruppengegner England, Israel und Serbien.