Zugreise wurde zur Odyssee

Kein Speisewagen, defekte Toiletten - die Italienreise mit dem Nightjet wurde für Hunderte Reisende zum Horrortrip. Eigentlich wollten zwei befreundete Ehepaare aus Wien eine erholsame Nachtfahrt nach Livorno genießen - um ausgeschlafen in Italien auf ihre Motorräder steigen zu können. Dann kam alles anders: Ein Liegewaggon für eine Hundertschaft an Reisenden, teilweise mussten die Mütter mit ihren Kindern am Boden schlafen. Auch Speisewagen gab es keinen. Obendrein waren auch die Toilettem die ganze Fahrt über gesperrt. Nach der knapp 13-stündigen Odyssee kamen die Biker schließlich an ihrem Ziel Livorno an. Unentspannt und verärgert.