Die Nervosität ist bei allen Parteien zu spüren

Nix ist mehr fix. Zwar wurde am Mittwoch der Wahltermin mit 25. September offiziell, ansonsten aber ist die politische Landschaft Tirols in ziemlich aufgewühlten Gewässern unterwegs, spürt man die Nervosität bei allen Parteien. Zwar betonen sie unisono, dass natürlich zunächst einmal die Wähler am Wort sind und dann erst etwaige Regierungskonstellationen gedacht werden.