ÖFB-Damen gehen mit voller Kraft in den Endspurt

Danach sucht das Aufgebot in Bad Tatzmannsdorf den Feinschliff. “Wir haben physisch eine gute Basis, brauchen aber noch mehr„, so Fuhrmann. Deren Team noch in der Südstadt gegen Montenegro (22. Juni) und zum Abschluss auswärts gegen Belgien (26.) testet. Und schon auf die Endrunde ab 6. Juli gegen Gastgeber England, Nordirland und Norwegen brennt. Genauso die verletzt gewesenen Spielerinnen wie Abwehr-AssKirchberger (Schien- und Wadenbeinbruch). „Sie alle investieren extrem viel.“