Wer fehlt, muss künftig 35 Euro Strafe zahlen

Für Wirbel in der Gemeinde Hard sorgt derzeit laut FPÖ-Gemeindevertreterin Sandra Jäckel ein Schreiben an die Eltern, in dem angekündigt, dass die Gemeinde bei einem Nichterscheinen der Kinder im Sommerkindergarten eine Strafzahlung in Höhe von 35 Euro einfordert werden.