Entscheidung erst im letzten Abdruck

Nur 16 Gegentore kassiert

Zum „Unbezwingbaren“ krönte sich Maria Alm-Schlussmann Denis Batanovic in seinem ersten Jahr als Einser-Goalie. Der Ex-Bullen- und LASK-Nachwuchsspieler kassierte in 25 Spielen 16 Tore. Bislang hatte er als Ersatz in vier Jahren 18 Einsätze verbucht. Mit ihm beendete der Fahrstuhlklub vier Jahre in der selben Liga. Der 2. Landesliga Süd-Champion steigt in die 1. Landesliga auf.