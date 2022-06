Bub sitzt seit 4 Tagen in Brunnen in Indien fest

In Indien sitzt ein zehnjähriger Bub seit vier Tagen in einem engen Brunnenschacht fest. Der gehörlose Rahul ist am Freitag beim Spielen in den 24 Meter tiefen Brunnen im Hof seines Elternhauses gestürzt. Um ihn zu befreien, versuchen Einsatzkräfte derzeit, einen Rettungstunnel neben dem Schacht zu graben.