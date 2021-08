Mann aus Brunnen gerettet, mit Familie vereint

Dank eines bizarren wie schmerzhaften Unfalls wurde ein Mann nach 15 Jahren wieder mit seiner Familie vereint. Der 55-Jährige war nach einem Sturz in einen Brunnen aus 17 Metern Tiefe geborgen worden. Seine Verwandten sahen die Rettungsaktion zufällig in den Nachrichten, erkannten den erschöpften Mann und wandten sich an die Behörden.