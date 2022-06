Cobra-Einsatz von KOS-Basketballer ausgelöst!

Zwei dunkle Kastenwägen halten in Feldkirchen, maskierte Männer steigen aus und ziehen einem Passanten eine Sack über den Kopf – die Folge: Ein großflächiger Cobra- und Polizei-Einsatz. Wie berichtet hatte dieser Vorfall in Feldkirchen am Wochenende für Aufsehen gesorgt – am Ende stellte sich heraus, dass es sich nur um eine lustige Polterrunde gehandelt hatte. Wer aber war der „Bräutigam“? Tim Huber (29), Basketball-Ass von Zweitligist KOS Klagenfurt! „Der Arme ist mit dem Schrecken davon gekommen“, lacht KOS-Manager Stefan Hribar.